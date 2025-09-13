Погода в Таганроге 13 сентября: солнечно, немного ветрено, +21°

13 сентября в Таганроге сохранится большей частью солнечная погода, которая может временами сменяться переменной облачностью. Дует умеренный северо-восточный ветер, осадков не прогнозируют. Днем будет прохладно, температура воздуха +20°…+21°. Влажность — 34%, Уф-индекс умеренный, магнитное поле спокойное. Ночью малооблачно, термометр покажет +13°…+14°. Завтра сохранится примерно такая же погода, только в светлое время суток температура поднимется до +24°, а ветер сменит направление на восточное.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +20°…+21°(по ощущениям, как +16°). Ветер северо-восточный, 6 метров в секунду.

Ночью малооблачно, влажность — 58%. Температура воздуха +13°…+14°(будет ощущаться, как +10°). Ветер северо-восточный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 767-768 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 5 (умеренный). Температура воды в Таганрогском заливе +22°. Световой день составляет 12 часов 42 минуты, убывающая луна.

