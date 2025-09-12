Главная » #Погода

Погода в Таганроге 12 сентября: солнечно, небольшой ветер, +25°

На чтение 1 мин Просмотров 27 Опубликовано

12 сентября в Таганроге будет малооблачная погода, без осадков с небольшим северо-восточным ветром. Влажность — 28%, Уф-индекс умеренный, магнитное поле спокойное. Днем сохраняется комфортная температура воздуха +24°…+25°. Ночью ясно, термометр покажет +12°…+13°. Завтра прогнозируют солнечную погоду с незначительным усилением ветра, в светлое время суток станет прохладнее, воздух прогреется до +21°.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +25°…+26°(по ощущениям, как +22°). Ветер северо-восточный, 4 метра в секунду.

Ночью ясно, влажность — 56%. Температура воздуха +12°…+13°(будет ощущаться, как +10°). Ветер северо-восточный, 6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 762-764 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 5 (умеренный). Температура воды в Таганрогском заливе +22°. Световой день составляет 12 часов 46 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости погода Таганрог Таганрогский залив
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru