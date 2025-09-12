Погода в Таганроге 12 сентября: солнечно, небольшой ветер, +25°

12 сентября в Таганроге будет малооблачная погода, без осадков с небольшим северо-восточным ветром. Влажность — 28%, Уф-индекс умеренный, магнитное поле спокойное. Днем сохраняется комфортная температура воздуха +24°…+25°. Ночью ясно, термометр покажет +12°…+13°. Завтра прогнозируют солнечную погоду с незначительным усилением ветра, в светлое время суток станет прохладнее, воздух прогреется до +21°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +25°…+26°(по ощущениям, как +22°). Ветер северо-восточный, 4 метра в секунду.

Ночью ясно, влажность — 56%. Температура воздуха +12°…+13°(будет ощущаться, как +10°). Ветер северо-восточный, 6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 762-764 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 5 (умеренный). Температура воды в Таганрогском заливе +22°. Световой день составляет 12 часов 46 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко