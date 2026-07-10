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Подозреваемый, предположительно, покончил с собой: стали известны подробности тройного убийства в Таганроге

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Следователи продолжают выяснять обстоятельства гибели трех человек в Таганроге.

Новости Таганрога

Напомним, утром 9 июля в частном доме на улице 1-й Котельной были найдены тела двух женщин 60 и 86 лет, а также 64-летнего мужчины. У всех погибших зафиксированы огнестрельные ранения, у мужчины — еще и колото-резаные травмы.

«В ходе расследования удалось установить подозреваемого в преступлении — им оказался 69-летний мужчина. Его тело нашли в лесополосе Неклиновского района с признаками суицида», — сообщает региональное управление СКР.

Ранее в Ростове был задержан 44-летний сын фигуранта, его причастность к преступлениям сейчас проверяется.

Как выяснилось из показаний свидетелей, в момент нападения в доме находились женщина с маленьким ребенком и другие родственники погибших. Подозреваемый не смог их найти, после чего поджег строение, однако пожар удалось быстро потушить.

Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все детали произошедшего.

Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, умышленном уничтожении имущества путем поджога, а также незаконном обороте оружия.

Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить оперативный доклад о результатах первоначальных следственных действий и установленных обстоятельствах.

Фото и видео: СУ СКР по Ростовской области

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Таганрогская правда

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