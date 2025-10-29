Главная » Новости Таганрога

Под Таганрогом завершается реконструкция сгоревшего маяка

В парке Oxyland.Club в хуторе Мержаново практически завершено строительство нового маяка. Открыть его планируют уже в следующем году.

Напомним, популярный у туристов объект сгорел 30 августа 2025 года в результате ландшафтного пожара. Уже на следующий день владельцы парка сообщили, что маяк будет отстроен заново. К строительству приступили в середине сентября.

«Реставрация маяка подходит к завершению — осталось добавить несколько волшебных деталей, и мы с радостью представим вам новую сказку», — такое сообщение и фото восстановленного объекта появились на странице ВК «МЕРЖАНОВО|Oxyland.Club» 28 октября.

В комментариях посетители парка уже выкладывают снимки у нового маяка и отмечают, что он ничуть не хуже прежнего. Также благодарят команду за восстановление сгоревших беседок.

«Внешний вид, безусловно, мы постарались сохранить и сделать его похожим на прежнюю версию маяка, но с более прочными, усиленными, огнеупорными, влагостойкими материалами», — приводит телеканал «Дон 24» слова генерального директора парка Оксаны Бузиной.

Напомним, в 2017 году в хуторе Мержаново Неклиновского района проходили съёмки сериала «Смотритель маяка». На пустыре у Таганрогского залива были созданы декорации, которые воспроизводили атмосферу деревни на морском побережье. Среди них появился маяк, привлекавший туристов и любителей необычных фотосессий. Позже на территории разбили небольшой парк.

Маяк в Мержаново входит в топ-5 популярных туробъектов Ростовской области.

Фото: ВК «МЕРЖАНОВО|Oxyland.Club»

маяк Мержаново новости пожар
