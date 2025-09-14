Главная » Новости Ростовской области

В Мержаново началось строительство нового маяка

Парк «Oxyland. Club» на своих страницах с соцсетях сообщил о начале строительства нового маяка, взамен сгоревшего в конце августа.

Сейчас идет установка металлических конструкций для нового сооружения. Место расположения то же — на обрыве с видом на Таганрогский залив.

Напомним, пожар, уничтоживший популярный у туристов объект, произошел 30 августа в хуторе Мержаново, в километре от маяка. Сначала загорелась сухая трава, сильный ветер способствовал быстрому распространению огня. Пострадали три домовладения, хозпостройки и грузовик. Затем огонь дошел и до парка. Маяк сгорел полностью.

К счастью, обошлось без пострадавших. На месте происшествия оперативно был введен режим ЧС.

Создатели парка отмечают, что пожарная безопасность на объекте соблюдается.

«Пожарная безопасность в парке есть, и все меры соблюдаются. Несколько лет у нас не было никаких происшествий, всё оставалось целым — это тоже каждодневная работа», — говорится в сообщении.

Сейчас парк работает в прежнем режиме — каждый день, круглосуточно.

Фото: ВК «МЕРЖАНОВО|Oxyland.Club»

