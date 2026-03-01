Под Таганрогом задержан организатор сети по сбыту наркотиков

Суд арестовал 18-летнего жителя Ростовской области по делу о сбыте наркотиков через закладки.

В Неклиновском районе задержан молодой человек, обвиняемый в организации сети по сбыту наркотиков. 18-летний подозреваемый, проживающий в Кагальницком районе, был взят под стражу сотрудниками местного уголовного розыска.

По данным правоохранителей, молодой человек приобрел крупную партию запрещенного вещества через интернет-магазин с целью последующей перепродажи. После получения посылки он расфасовал наркотик на дозы массой более одного грамма и разложил их по нескольким тайникам на территории Неклиновского района.

«В ходе задержания у подозреваемого изъяли мобильный телефон с координатами этих «закладок». Следователи проверили указанные места и обнаружили семь свертков с порошком белого цвета», — сообщает пресс-служба донского главка.

Кроме того, по месту жительства задержанного были найдены дополнительные запасы наркотического вещества общей массой свыше 20 граммов, а также предметы, используемые для фасовки: изолента, зип-пакеты, ложка и электронные весы.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: ГУ МВД России по Ростовской области