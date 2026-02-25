На трассе Ростов–Ставрополь задержан водитель с синтетическими наркотиками и семенами каннабиса в машине

В Ростовской области полицейские обнаружили в автомобиле несколько видов запрещенных веществ. Инцидент произошел на трассе Ростов–Ставрополь в Кагальницком районе, где сотрудники ДПС остановили ВАЗ-21140 под управлением 40-летнего водителя.

Во время осмотра машины в кармане правой передней двери, внутри рабочих перчаток, были найдены два свертка, обмотанные черной изолентой, с белым порошкообразным содержимым. По словам мужчины, в них находился мефедрон. Еще один прозрачный полимерный пакет с аналогичным веществом был обнаружен между передними сиденьями в подлокотнике. Кроме того, за задним пассажирским сиденьем на полу лежала матерчатая сумка, в которой, как заявил гражданин, находились семена каннабиса.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, проведенная экспертиза подтвердила наркотическую природу изъятых веществ. Одна проба белого порошка массой 0,65 грамма содержала 4-хлорметкатинон — производное эфедрона. Другая, весом 0,97 грамма, — непосредственно мефедрон. Третье вещество светло-бежевого цвета массой 0,92 грамма также содержало 4-хлорметкатинон.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ — незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств. Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее мы рассказали, что СК возбудил уголовное дело после гибели ребенка на пожаре в Батайске.

Фото Госавтоинспекции РО