Под Таганрогом задержали наркокурьера, который прятал «соль» в зернах кофе

В Ростовской области пресечена деятельность курьера, перевозившего крупную партию синтетических наркотиков.

35-летнего жителя Красного Сулина полиция задержала на 28 км трассы Р-280 «Новороссия» в Мясниковском районе.

В ходе проверки было установлено, что мужчина работал в теневом интернет-магазине — занимался доставкой запрещенных веществ в разные города Ростовской области. Для сокрытия наркотиков он оборудовал тайник в двигателе автомобиля — в зоне установки компрессора кондиционера. И поместил партию «соли» в пакет с кофейными зернами, чтобы наркотики не обнаружили служебные собаки.

Экспертиза установила, что изъятое вещество является производным N-метилэфедрона массой более 100 граммов.

«Следственным отделом ОМВД России по Мясниковскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — о незаконном производстве и транспортировке наркотических веществ. Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба донского главка.

Расследование уголовного дела продолжается.

Иллюстрация: скрин оперативного видео