Главная » Новости Таганрога

Под Таганрогом задержали наркокурьера, который прятал «соль» в зернах кофе

На чтение 1 мин Просмотров 29 Опубликовано

В Ростовской области пресечена деятельность курьера, перевозившего крупную партию синтетических наркотиков.

Новости Таганрога

35-летнего жителя Красного Сулина полиция задержала на 28 км трассы Р-280 «Новороссия» в Мясниковском районе.

В ходе проверки было установлено, что мужчина работал в теневом интернет-магазине — занимался доставкой запрещенных веществ в разные города Ростовской области. Для сокрытия наркотиков он оборудовал тайник в двигателе автомобиля — в зоне установки компрессора кондиционера. И поместил партию «соли» в пакет с кофейными зернами, чтобы наркотики не обнаружили служебные собаки.

Экспертиза установила, что изъятое вещество является производным N-метилэфедрона массой более 100 граммов.

«Следственным отделом ОМВД России по Мясниковскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — о незаконном производстве и транспортировке наркотических веществ. Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба донского главка.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы рассказывали, что  в Таганроге полицейские задержали женщину с наркотиками.

Иллюстрация: скрин оперативного видео

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

донская полиция наркосбытчик наркотики происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru