В ГДК Таганрога артисты Юга России выступили с праздничным концертом

11 июня, накануне Дня России, состоялся посвященный этой дате и Году единства народов России концерт «Моя Россия – моя страна», участниками которого стали артисты из разных регионов Южного федерального округа.

Звучала адыгская народная музыка в исполнении приехавшего из Республики Адыгея Краснодарского края ансамбля адыгских народных инструментов «Бэгъэудж». Образцовый ансамбль народного танца «Тантана» из Астрахани продемонстрировал зажигательные татарский и калмыцкий народные танцы.

Казачьи песни представили фольклорный ансамбль «Вольница» Ростовского областного дома народного творчества и фольклорный ансамбль «Тихий Дон» Волгоградского областного центра народного творчества. Ансамбль ГУ МВД России по Ростовской области «Голоса Дона» и ростовские солисты исполняли патриотические песни. Самое активное участие в концерте принял руководимый Галиной Николаенко образцовый хореографический ансамбль «Огоньки», для которого сцена ГДК – родная.

Фото Владимира Прозоровского