Туристический проект для Запорожской области представила на форуме «Юг молодой» студентка из Таганрога

Молодежный парламент Таганрога принял участие во Всероссийском образовательном форуме «Юг Молодой» — сообщает пресс-служба городской Думы. Мероприятие объединило более 480 участников из 61 региона страны.

Молодые, инициативные и невероятно творческие участники юбилейного форума «Юг Молодой» собрались в Запорожской области. И это символично – именно к 5-летию возвращения Донбасса и Новороссии в состав России было приурочено проведение масштабного мероприятия на базе Центра созидания «Маяк» в Бердянске. В течение пяти дней юноши и девушки участвовали в лекциях и открытых обсуждениях с общественными деятелями и экспертами в области образования и культуры, делились своими предложениями и презентовали собственные проекты развития новых регионов.

Интересный туристический проект, способный дать новый импульс развитию туризма в Запорожской области, представила на форуме заместитель председателя Молодежного парламента Таганрога, студентка Таганрогского института управления и экономики Анастасия Хворостян. Ключевой идеей ее проекта стало создание мобильной мастерской – уникального формата привлечения туристов. Это своеобразная передвижная площадка для проведения мастер-классов и творческих занятий в разных уголках региона. По словам Анастасии, интерактивный и живой формат мобильной мастерской поможет показать Запорожскую область как место с богатой культурой и открытыми людьми, а участие в мастер-классах и организации мероприятий даст молодым людям шанс проявить себя и остаться на своей малой родине. Мобильная мастерская сможет выезжать в малопосещаемые, но живописные места, делая их точками притяжения, а местные мастера, гиды и ремесленники получат возможность монетизировать свои навыки и делиться опытом. Идея мастерской вызвала живой интерес на форуме: представители министерств по молодежной политике ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей отметили актуальность и практическую пользу проекта для развития туристической привлекательности новых регионов.

«Такие масштабные молодежные мероприятия как «Юг молодой» становятся прекрасной платформой для реализации амбиций и устремлений молодежи. Я очень рад, что наши молодые парламентарии не только являются активными участниками подобных форумов, но и выдвигают на них свои интересные идеи, которые вполне могут лечь в основу концепций по развитию новых регионов нашей страны», – отметил председатель городской Думы Роман Корякин.

Ранее мы рассказали, что таганрогские студенты обсудили в окружном военном суде документальный фильм «Предательство».

Фото предоставлено пресс-службой городской Думы