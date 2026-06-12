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В Таганроге частная охранная фирма взяла шефство за сквером «У шлагбаума»

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В Таганроге за порядком в сквере «У шлагбаума» теперь будет следить частная охранная организация «Аррус Единство». Как сообщила глава города Светлана Камбулова, между этим предприятием и МКУ «Благоустройство» заключено соглашение о содержании территории на пересечении улиц Дзержинского и Петровской.

Благоустройство

Летом специалисты организации будут косить сорную растительность, ухаживать за зелеными насаждениями, красить и поддерживать в порядке малые архитектурные формы, а зимой — очищать территорию от снега и наледи.

«Уверена, что такие примеры вдохновят и другие организации присоединиться к доброй традиции шефства над городскими территориями», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Она отметила, что в Таганроге заботятся о благоустройстве не только коммерческие и промышленные предприятия. Учреждения социальной сферы тоже создают вокруг себя красоту и уют: высаживают деревья и цветы, оформляют клумбы и композиции, следят за чистотой и порядком. Среди лучших — детские сады № 67 и 101, школа № 34, детская библиотека имени М. Горького и Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге завершен покос и вывоз травы на 14 улицах.

Фото: мессенджер «MAX» Светланы Камбуловой

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Таганрогская правда

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