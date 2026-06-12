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В Таганроге рояль, флейта, гобой и мелодика звучали в Доме Чайковских

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В камерном зале Дома Чайковских звучала музыка от эпохи барокко и классицизма до современности в живом исполнении на рояле, флейте, гобое и мелодике. Прозвучали произведения русских и зарубежных композиторов.

Культура

Основой программы стал сольный концерт Полины Котиной, который прошел при участии подруги и коллеги Полины Елены Буровой и её учениц – студенток Таганрогского музыкального колледжа Анастасии Гапоновой, Анастасии Лаптаковой и Елизаветы Никуловой.

Музыкальные номера программы дополнила поэзия – стихи Александра Пушкина и Афанасия Фета блистательно прочел актер театра имени А.П. Чехова Сергей Баринов. Концерт провела кандидат искусствоведения Светлана Надлер.

Двадцатый век в музыке представили вальс-мюзет Юбера Жиро из французского фильма «Под небом Парижа» и танго («Libertango») аргентинского композитора Астора Пьяццоллы в переложении Елены Буровой для мелодики (солистка – Полина Котина).

В программе концерта прозвучали как шедевры мирового искусства, так и яркие и уже хорошо известные таганрогской публике сочинения нашей современницы, композитора Елены Буровой.

Ранее мы рассказали, что «Фестиваль цветов» в музее Таганрога объединит прогулки по городу и творчество.

Вера Кардаш

Фото Валерия Котина

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Дом Чайковских концерт новости Таганрог
Таганрогская правда

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