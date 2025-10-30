Главная » Новости Таганрога

В Таганроге полицейские задержали женщину с наркотиками

В Таганроге заключена под стражу 47-летняя жительница Неклиновского района, которая подозревается в употреблении и хранении наркотиков. По данным городского УМВД, женщина уже привлекалась к ответственности за аналогичные преступления.

У фигурантки полицейские изъяли полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза установила, что это производное наркотического средства — N-метилэфедрон общим весом 1,13 грамма. Выяснилось, что подозреваемая приобрела его через интернет-магазин и хранила его для личного употребления.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело за хранение наркотических средств в крупном размере, фигурантке грозит до 10 лет лишения свободы. Также на нее составлен административный протокол за употребление  наркотических средств без назначения врача.

Ранее мы рассказали, что житель Таганрога потерял 2 млн рублей при покупке авто из-за рубежа.

Фото ГУМВД по РО

