В Таганроге полицейские задержали женщину с наркотиками

В Таганроге заключена под стражу 47-летняя жительница Неклиновского района, которая подозревается в употреблении и хранении наркотиков. По данным городского УМВД, женщина уже привлекалась к ответственности за аналогичные преступления.

У фигурантки полицейские изъяли полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза установила, что это производное наркотического средства — N-метилэфедрон общим весом 1,13 грамма. Выяснилось, что подозреваемая приобрела его через интернет-магазин и хранила его для личного употребления.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело за хранение наркотических средств в крупном размере, фигурантке грозит до 10 лет лишения свободы. Также на нее составлен административный протокол за употребление наркотических средств без назначения врача.

Фото ГУМВД по РО