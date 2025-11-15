Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области 80-летний водитель спровоцировал массовую аварию

Опубликовано

С места аварии, в которой повреждения получили 6 авто, пожилой водитель скрылся.

Резонансное ДТП произошло утром 15 ноября в Волгодонске на улице Индустриальной.

По предварительным данным, неустановленный на момент ДТП водитель на «ВАЗ-21102» двигался по второстепенной дороге. На нерегулируемом перекрёстке он не предоставил преимущество в движении Volkswagen Golf, которым управлял 40-летний мужчина, ехавший прямо по главной дороге.

Автомобили столкнулись. От удара Volkswagen в неуправляемом состоянии врезался в припаркованные машины. Всего в ДТП повреждено 6 транспортных средств. Пострадавших среди людей нет. Водитель «ВАЗ-21102», спровоцировавший аварию, с места происшествия скрылся.

«Позже, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, была установлена личность водителя, управлявшего автомобилем «ВАЗ-21102» в момент ДТП. Им оказался 80-летний местный житель», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фото: Госавтоинспекция по РО

