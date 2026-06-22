Главная » Новости Ростовской области

Девятая жертва воды: в Ростовской области утонул 66-летний мужчина

На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

В Миллеровском районе Ростовской области произошла трагедия на воде. В слободе Титовка на реке Деркул утонул 66-летний мужчина.

Новости Ростовской области

Тело погибшего заметили в воде очевидцы, которые сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место сотрудники Миллеровского поисково-спасательного подразделения извлекли тело мужчины из воды.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

С начала купального сезона в Ростовской области утонули 9 человек, большинство трагедий произошло в местах, необорудованных для купания. Рейды по безопасности на воде донские спасатели проводят ежедневно.

Ранее мы рассказывали о том, что дончанин утонул в пруду во время отдыха со своей семьей.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

безопасность на воде МЧС происшествия Ростовская область утонул в реке
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru