Девятая жертва воды: в Ростовской области утонул 66-летний мужчина

В Миллеровском районе Ростовской области произошла трагедия на воде. В слободе Титовка на реке Деркул утонул 66-летний мужчина.

Тело погибшего заметили в воде очевидцы, которые сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место сотрудники Миллеровского поисково-спасательного подразделения извлекли тело мужчины из воды.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

С начала купального сезона в Ростовской области утонули 9 человек, большинство трагедий произошло в местах, необорудованных для купания. Рейды по безопасности на воде донские спасатели проводят ежедневно.

Ранее мы рассказывали о том, что дончанин утонул в пруду во время отдыха со своей семьей.

Фото из архива