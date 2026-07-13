Под Таганрогом полиция пресекла работу подпольной АЗС

У нелегального продавца изъяли более 4 тонн топлива.

В Матвеево-Курганском районе пресекли работу подпольной автозаправочной станции, которой управлял местный житель. Как выяснили правоохранители, мужчина торговал горючим по ночам. Он разливал топливо в пластиковые канистры, которые не соответствовали нормам пожарной безопасности.

«Всего у спекулянта изъяли 4,5 тонны нефтепродуктов», — сообщает пресс-служба донского Главка.

Отмечается, что ранее этот же человек уже попадал в поле зрения закона: его привлекали к административной ответственности за незаконное предпринимательство и нарушение правил пожарной безопасности. Сейчас подозреваемого задержали сотрудники полиции.

В ведомстве предупредили, что если нарушителя снова поймают на продаже топлива в несертифицированной таре или с использованием оборудования, не отвечающего госстандартам, ему грозит уголовное дело. Речь идет о части 1 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее мы рассказывали о том, что в Аксае Ростовской области задержан дончанин, который торговал бензином через самодельную колонку без регистрации.

Фото: ГУ МВД России по Ростовской области