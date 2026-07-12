Задержан дончанин, который торговал бензином через самодельную колонку без регистрации

Спекулянт продавал топливо по цене намного выше рыночной.

В Аксае Ростовской области полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в нелегальной перепродаже топлива, рассказали в пресс-службе донской полиции.

Как выяснили правоохранители, мужчина торговал бензином через самодельную колонку, не имея официальной регистрации в качестве предпринимателя. В ходе операции у него изъяли 120 литров горючего, которое он продавал по цене, значительно превышающей рыночную.

В настоящее время подозреваемый задержан. Если будет установлено, что он повторно занимался реализацией топлива с использованием оборудования и тары, не соответствующих государственным стандартам, ему грозит уголовная ответственность по части 1 статьи 238 УК РФ — за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Фото: скрин видео ГУ МВД по РО.