Главная » Новости Ростовской области

Задержан дончанин, который торговал бензином через самодельную колонку без регистрации

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Спекулянт продавал топливо по цене намного выше рыночной.

Новости Ростовской области

В Аксае Ростовской области полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в нелегальной перепродаже топлива, рассказали в пресс-службе донской полиции.

Как выяснили правоохранители, мужчина торговал бензином через самодельную колонку, не имея официальной регистрации в качестве предпринимателя. В ходе операции у него изъяли 120 литров горючего, которое он продавал по цене, значительно превышающей рыночную.

В настоящее время подозреваемый задержан. Если будет установлено, что он повторно занимался реализацией топлива с использованием оборудования и тары, не соответствующих государственным стандартам, ему грозит уголовная ответственность по части 1 статьи 238 УК РФ — за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Фото: скрин видео ГУ МВД по РО.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости происшествия Ростовская область топливо
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru