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Ростовская область избежала жертв и разрушений во время ночной атаки 40 вражеских дронов

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В ночь на 4 августа в Ростовской области силы ПВО уничтожили около 40 вражеских беспилотников в девяти районах региона. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Новости Ростовской области

По его словам, БПЛА сбиты в Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Боковском, Верхнедонском, Каменском, Кашарском, Милютинском, Тарасовском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал глава донского региона в мессенджере «MAX».

Как сообщает Минобороны РФ, всего в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 320 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 2 августа ПВО в Ростовской области уничтожила почти 150 беспилотников при атаке на регион.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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