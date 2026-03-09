Главная » Новости Таганрога

Под Таганрогом и на севере Ростовской области отразили атаку БПЛА

Вражеские беспилотники минувшим вечером и ночью были уничтожены в 4 районах Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в 4 районах — Неклиновском, Матвеево-Курганском, Мясниковском и Миллеровском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По данным Минобороны РФ, с 20 часов 8 марта до 7 часов 9 марта над территорией России дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 197 украинских БПЛА самолетного типа. Из них 4- над территорией Ростовской области.

Напомним, вечером 8 марта о воздушной опасности предупредила глава Таганрога Свентлана Камбулова.

