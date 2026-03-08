Вечером 8 марта в Таганроге объявлена беспилотная опасность

Об этом в 21.30 сообщила глава города Светлана Камбулова. Жители Таганрога в соцсетях пишут о звуках взрывов в некоторых районах.

В Таганроге вечером 8 марта объявлена угроза применения беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим жителям напоминают о ключевых правилах безопасности.

При объявлении угрозы необходимо немедленно отойти от окон и укрыться в помещении с капитальными стенами. Если вы находитесь на улице, в автомобиле или общественном транспорте, следует остановиться и укрыться в ближайшем здании.

Категорически запрещается вести фото- или видеосъемку БПЛА в воздухе, пытаться его сбить, а также пользоваться вблизи мобильными телефонами или иной радиоаппаратурой. При обнаружении упавших обломков запрещено их трогать, передвигать или вскрывать, так как к дрону может быть прикреплено взрывное устройство. Также нельзя снимать место падения БПЛА и распространять материалы в соцсетях.

«В случае обнаружения БПЛА или их обломков важно сохранять спокойствие, обеспечить собственную безопасность и незамедлительно сообщить в полицию или по единому номеру 112», — напомнила Светлана Камбулова.

При сообщении оператору необходимо назвать свои ФИО, точный адрес или ориентиры, а также описать обстоятельства.

Телефон служб экстренного реагирования — 112.

Жителей города просят сохранять бдительность и хладнокровие.