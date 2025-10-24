Главная » Новости Таганрога

Под Таганрогом два человека пострадали в аварии, когда автомобиль врезался в дерево

На чтение 1 мин Просмотров 59 Опубликовано

Вечером 23 октября водитель и пассажир иномарки получили травмы во время аварии, которая произошла на автодороге Таганрог — Федоровка, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Таганрога

Авария случилась в 18.00 на 1 км дороги в сторону поселка Сухосарматка. По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля Toyota Mark II не справился с управлением. Машина вылетела на обочину и врезалась в дерево.

В результате ДТП пострадали водитель и 44-летний пассажир. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее мы рассказали, что в смертельной аварии на М-4 «Дон» при столкновении с мостом погиб водитель грузовика.

Фото Госавтоинспекции РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ДТП новости происшествия Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru