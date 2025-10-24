Под Таганрогом два человека пострадали в аварии, когда автомобиль врезался в дерево

Вечером 23 октября водитель и пассажир иномарки получили травмы во время аварии, которая произошла на автодороге Таганрог — Федоровка, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария случилась в 18.00 на 1 км дороги в сторону поселка Сухосарматка. По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля Toyota Mark II не справился с управлением. Машина вылетела на обочину и врезалась в дерево.
В результате ДТП пострадали водитель и 44-летний пассажир. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.
