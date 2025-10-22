Главная » Новости Ростовской области

В смертельной аварии на М-4 «Дон» при столкновении с мостом погиб водитель грузовика

22 октября в Ростовской области грузовик врезался в балку перекрытия моста, в результате аварии погиб водитель, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 5.40 утра на 1000 км автодороги М-4 «Дон» в Октябрьском районе. По предварительной информации, 48-летний водитель грузового автомобиля Shacman в месте проведения дорожных работ врезался в  балку перекрытия мостового сооружения.

В результате ДТП водитель погиб. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее мы рассказали, что на трассе в Ростовской области мотоциклист погиб, врезавшись в фуру.

Фото Госавтоинспекции РО

