В смертельной аварии на М-4 «Дон» при столкновении с мостом погиб водитель грузовика

22 октября в Ростовской области грузовик врезался в балку перекрытия моста, в результате аварии погиб водитель, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 5.40 утра на 1000 км автодороги М-4 «Дон» в Октябрьском районе. По предварительной информации, 48-летний водитель грузового автомобиля Shacman в месте проведения дорожных работ врезался в балку перекрытия мостового сооружения.

В результате ДТП водитель погиб. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Фото Госавтоинспекции РО