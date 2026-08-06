Под Ростовом 76-летний водитель не уступил дорогу и столкнулись три машины, в аварии погибла пассажирка

5 августа под Ростовом произошла авария с участием трех автомобилей, в результате которой погибла пассажирка одной из машин, еще два человека были госпитализированы. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП случилось в 11.10 на первом километре автодороги «село Чалтырь — хутор Калинин». По предварительным данным, 76-летний водитель Kia Rio при повороте на второстепенную дорогу не предоставил преимущество в движении встречной Toyota Camry. В результате произошло столкновение, после которого Toyota отбросило на LADA Granta, ехавшую во встречном направлении.

В итоге ДТП 63-летняя пассажирка Kia Rio скончалась до прибытия скорой медицинской помощи. Еще два человека пострадали и были оперативно доставлены в медицинское учреждение.

Ранее мы рассказали, что водитель грузовика в Ростовской области превысил скорость и врезался в легковушку, ее водитель погиб.

Фото Госавтоинспекции РО