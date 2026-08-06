Атаку 20 вражеских дронов отбили ночью в Ростовской области

В ночь на 6 августа средства противовоздушной обороны уничтожили около двух десятков беспилотников в шести районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, атакам подверглись Чертковский, Миллеровский, Шолоховский, Верхнедонской, Каменский и Тарасовский районы.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал глава региона в мессенджере «MAX».

Согласно данным Минобороны РФ, всего в течение ночи дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 605 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Это произошло над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 5 августа под Таганрогом ликвидирован ландшафтный пожар от падения обломков БПЛА во время ночной атаки.

Фото из архива