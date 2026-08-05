Эксперты рассказали жителям Дона, чем полезны и опасны раки, а также перечислили правила, как правильно их выбирать и готовить

«Донской рак» — гастрономический бренд, известный далеко за пределами региона. У многих местных семей есть свои передаваемые из поколения в поколение фирменные рецепты приготовления раков и рассказы об их размерах.

Эксперты ветеринарной лаборатории Донского филиала ЦОК АПК ответили, в чем притягательная сила продукта, чем он полезен и чем опасен, а также как правильно его выбрать и сварить.

Какие виды раков живут на Дону

Как пояснила ветеринарный врач Донского филиала Лилия Горлова, раки относятся к классу членистоногих, в пресной воде живут четыре вида.

«Это широкопалый речной рак (Astacus astacus), узкопалый речной рак (Pontastacus leptodactylus), толстопалый речной рак (Caspiastacus pachypus), американский сигнальный рак (Pacifastacus leniusculus)», — рассказала она.

Строго говоря, «донского рака» как биологического вида не существует. Когда говорят о таком раке, чаще всего имеют в виду членистоногого, обитающего в реках и водохранилищах Донского бассейна: в Дону, Маныче, Сале, Цимлянском и Веселовском водохранилищах. Считается, что именно условия этих водоемов — состав воды, кормовая база, течение — придают ракам особые вкусовые качества.

Рак предпочитает чистые водоемы с медленным течением и камышовыми берегами, где есть укрытия — норы, коряги, заросли. Питается как животной, так и растительной пищей. Зимой раки прячутся в норах, зарывшись в грунт или ил, но в полноценную спячку не впадают — при остывании воды у них замедляется жизнедеятельность.

Наиболее распространен на юге длиннопалый кубанский рак. У него голубая кровь, мощные зазубренные клешни, крепкий панцирь коричневого, зеленого, иногда серовато-синеватых тонов, которые помогают раку сливаться с дном. В покровах присутствуют все пигменты, но при воздействии высоких температур и хлороформа остается только красный.

Полезные свойства раков

Мясо раков не только вкусное, ароматное, нежное и сочное, но и полезное. Как рассказала заведующая лабораторией АЧС Донского филиала ЦОК АПК Анастасия Жадобина, оно богато полезными веществами.

Это легкоусвояемый белковый продукт с низкой калорийностью и минимальным содержанием жиров. Аминокислоты стимулируют выработку ферментов и улучшают моторику кишечника. Таурин, содержащийся в раковой шейке, помогает выводить токсины и снижает уровень холестерина. В мясе есть калий и магний, которые нормализуют сердечный ритм, укрепляют стенки сосудов, снижают давление и улучшают циркуляцию крови.

Омега-3 жирные кислоты препятствуют образованию тромбов, улучшают липидный профиль и снижают воспалительные процессы. Витамины группы B, особенно B12, поддерживают работу мозга, нервных окончаний и обмен веществ, улучшают концентрацию внимания, память и нормализуют сон. Фосфор и холин поддерживают центральную нервную систему и повышают устойчивость к стрессу.

Цинк, медь и селен усиливают защитные функции организма, способствуют выработке лейкоцитов и защищают клетки от окислительного стресса. Астаксантин — мощный антиоксидант, который защищает клетки от старения и оказывает противовоспалительное действие.

Противопоказания к употреблению

При этом у продукта есть и минусы. Анастасия Жадобина комментирует:

«Перед употреблением раков есть смысл оценить все риски, о которых стоит знать заранее. Из-за особенностей образа жизни этих животных важно внимательно относиться к выбору продукта и при употреблении учитывать индивидуальные особенности организма».

Прежде всего, возможна аллергия: в мясе есть белок, вызывающий у некоторых людей реакцию — от сыпи и отека до затруднения дыхания и в тяжелых случаях анафилактического шока. Людям с аллергией на морепродукты раков лучше не есть.

Также в раках содержатся пурины, что важно при подагре, хронических заболеваниях почек или склонности к образованию камней: избыток пуринов повышает уровень мочевой кислоты и может спровоцировать обострение.

Поскольку раки ведут донный образ жизни и фильтруют воду, они могут накапливать патогенные бактерии (сальмонеллы, клостридии), тяжелые металлы, пестициды, радионуклиды. Кроме того, раки способны быть промежуточными хозяевами паразитов. При употреблении недостаточно термически обработанных раков человек может заразиться парагонимозом (вызывается легочным сосальщиком), который поражает легкие, мышцы, иногда головной мозг. В раках также иногда находят цестод, вызывающих гельминтозы.

Специалисты отдела бактериологии и обеспечения биологической безопасности лаборатории по диагностике АЧС и других особо опасных заболеваний животных Донского филиала ЦОК АПК в июле 2026 года провели паразитологические исследования образцов «Рак прудовой/речной живой», направленные на выявление опасных для человека гельминтов.

Паразитолог Донского филиала ЦОК АПК Наталья Найденова рассказала:

«Образцы пробной партии были вскрыты и промикроскопированы, а затем проверены на наличие трематод рода Paragonimus, которые опасны тем, что вызывают поражение лёгких. Возбудитель болезни, лёгочный сосальщик (парагоним), живёт в организме пресноводных крабов, раков, моллюсков, которые выступают промежуточными хозяевами. Человек может заразиться, если съест недостаточно термически обработанного рака или молюска, в котором есть метацеркарии паразита».

Результаты показали отсутствие в исследуемых образцах опасных гельминтов, что подтвердило безопасность продукции.

Как правильно выбирать раков

При выборе живых раков важно обращать внимание на их подвижность и внешний вид. Лилия Горлова отмечает:

«Во-первых, живых раков перед покупкой проверяют визуально: оценивают подвижность, состояние панциря, он должен быть твёрдый, чистый, без пятен, налета, повреждений и наростов. Также проверяют реакцию на прикосновение — клешни не должны опускаться, если взять за головогрудь, хвост поджатый. Рак должен быть активным, сопротивляться при прикосновении. Ножки и брюшко должны быть не прямыми, а изогнутыми. Панцирь — твердым и гладким, без повреждений, тёмно-коричневого или зеленоватого цвета. Запах — свежим, без тухлых или резких нот. Все это все важно, так как раки часто являются переносчиками бактерий и гельминтов».

Одно из самых губительных заболеваний для диких пресноводных раков и раковых ферм — чума раков, вызываемая патогенными грибами. На теле появляются коричневые или черные пятна, грибок парализует конечности, рак не может двигаться и погибает.

«Это заболевание не опасно для человека, но опасно для популяции раков. Интересно, что до середины 1980-х годов широко встречался и другой вид — широкопалый рак. Но он был более требовательным к условиям обитания и рос медленнее. Его поразила опасная грибковая болезнь — чума раков, сейчас широкопалый рак в ряде регионов и стран занесён в Красную книгу. Повторим, это заболевание не передается человеку», — добавила ветеринарный врач.

Советы от экспертов и классический рецепт приготовления

Эксперты Донского филиала ЦОК АПК дали несколько советов. Покупать раков стоит только в проверенных магазинах и на рынках, где продукция проходит ветеринарный контроль, а не у случайных продавцов на дорогах или у частных лиц. Не следует брать раков из явно загрязненных водоемов и емкостей.

Перед готовкой раков нужно промыть и перебрать, оставив только живых — активных, с поджатым хвостом и шевелящимися усами.

Классический рецепт приготовления донских раков прост: их моют в холодной воде, затем кипятят воду и делают рассол — на Дону варят не в воде, а в рассоле, квасе или пиве. Раков опускают в кипящий рассол головой вниз, варят 10–15 минут до покраснения панцирей, затем настаивают 15–20 минут. Крупных раков варят до 20 минут, очень крупных (больше 100 граммов) — до 30 минут. Во время готовки с поверхности бульона убирают пену. Готовность определяют по цвету панциря — он должен стать ярко-оранжевым или красным.

Как правильно хранить раков

Вареных раков можно хранить в бульоне при температуре от 0 до +4 °C до 3–5 суток, без бульона в герметичном контейнере — до 2 суток, в вакуумной упаковке — до 3–4 суток. Без холодильника продукт хранится не более 4–8 часов — при комнатной температуре он быстро портится: появляется неприятный запах, слизистая текстура, мясо становится жестким.

Не следует хранить раков в открытой посуде, так как они обветрятся и впитают посторонние запахи. Очищенное мясо без панциря в герметичной таре можно замораживать и хранить до 30 дней.

Эксперты настаивают:

«Если заметили неприятный кислый или аммиачный запах, липкий налёт на панцире, мутные глаза рака, раскрытый хвост (в норме он должен быть подогнут), изменение цвета или текстуры мяса — лучше не рискуйте, просто выбросьте продукт, не экспериментируйте с собственным здоровьем».

Диетологи советуют есть раков не чаще 1–2 раз в неделю. Рекомендуемая порция для взрослого — около 150–200 г очищенного мяса. При заболеваниях ЖКТ, печени или почек от такого блюда лучше отказаться и заранее проконсультироваться с врачом.

Если соблюдать все правила — не покупать раков где попало, выбирать живых и активных особей, правильно готовить и хранить, не превышать норму, — мясо донских раков может стать не только любимым деликатесом, но и полезным продуктом в рационе.

Фото: Донской филиал ЦОК АПК