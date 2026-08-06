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Волонтеры Народного фронта помогают в госпиталях Курской и Ростовской областей

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Народный фронт системно поддерживает медиков и бойцов в военных госпиталях. Волонтеры обеспечивают пациентов водой и питанием, помогают поддерживать порядок в палатах и благоустраивать территории, а также принимают и разгружают тонны гуманитарной помощи. За время работы на курском направлении добровольцы помогли эвакуировать в различные медучреждения страны более 4 300 раненых защитников.

Новости Ростовской области

«Наши Народные полки шьют госпитальную одежду, выпущена целая коллекция. Например, они сделали непромокаемый чехол для аппарата Илизарова, в котором можно ходить в любую погоду. Добровольцы оказывают и практическую помощь: благоустраивают территории, участвуют в перевязках, разносят питание, стараются снять часть нагрузки с медицинского персонала», – рассказал заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Владимир Тараненко.

В Ростовской области активисты действуют в двух госпиталях. В одном из них добровольцы провели масштабное благоустройство: прорыли траншею для прокладки труб, развезли и распланировали десятки тонн грунта, высадили деревья и цветы, привели в порядок тысячи квадратных метров территории. Во втором лечебном учреждении добровольцы проводят санитарную обработку помещений, обеспечивают пациентов водой и питанием. За два месяца работы волонтеры доставили и передали пациентам 15 тонн питьевой воды.

В курском госпитале активисты обустраивали лечебное учреждение с первых дней его развертывания – разгружали стройматериалы, собирали кровати, налаживали быт и участвовали в строительстве второго операционного блока. Сейчас убирают помещения и разгружают гуманитарные грузы, а также участвуют в перевязках, приеме, сопровождении и эвакуации раненых. Особую роль в миссии играют студенты-медики, которые в курском госпитале участвуют в перевязках и ассистируют хирургам.

«Самые яркие моменты – благодарность раненых защитников. Они подходили и каждый день говорили, что мы делаем все не зря, что поколение действительно меняется и думает о других», – поделилась участница гуманитарной миссии Анастасия Каретникова.

Кроме того, Народный фронт организовал специальный сбор для военных медиков, направленный на поддержку врачей, спасающих жизни бойцов.

Подготовлено на основе материалов Народного фронта

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