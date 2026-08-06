На трассе в Ростовской области при развороте легковой автомобиль врезался в «Камаз», двое погибли

5 августа в Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. На трассе столкнулись Kia Rio и «Камаз» с полуприцепом, перевозившим грузы «Почты России», в результате чего погибли два человека.

По информации региональной Госавтоинспекции, авария случилась в 17.20 на 273-м километре автодороги Р-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск» в Тацинском районе. Предварительно установлено, что 74-летний водитель легковушки при выполнении разворота не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с попутным «Камазом».

В результате происшествия скончались водитель Kia Rio и его 72-летний пассажир. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

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Фото Госавтоинспекции