Ростовская область вошла в тройку регионов Юга России по спросу на работников общепита

Ростовская область заняла второе место среди регионов Юга России по спросу на персонал в общественном питании: на донской регион приходится 21% всех вакансий этой сферы в Южном федеральном округе.

По данным платформы hh.ru, за первые шесть месяцев 2026 года в стране опубликовано более 56,6 тыс. предложений о работе в общепите, при этом на ЮФО пришлось 8% от этого объема — более 4,7 тыс. вакансий. Лидирует по спросу Краснодарский край, где сосредоточено 68% таких предложений, на втором месте Ростовская область — 21%, замыкает топ-3 Волгоградская область — 8%.

Анализ вакансий выявил заметный тренд: работодатели Юга все чаще ищут специалистов, умеющих работать с кофе. Упоминания кофе в вакансиях бариста и официантов значительно преобладают над упоминаниями чая. На Кубани этот разрыв особенно велик: более 870 вакансий содержат требования к знанию кофейной тематики — приготовлению, латте-арту, альтернативным методам заваривания, тогда как чай упоминается только в 290. Аналогичная ситуация в Ростовской области: более 350 «кофейных» вакансий против 80 «чайных».

Медианная предлагаемая заработная плата официантов, барменов и бариста в ЮФО по итогам первого полугодия 2026 года составила 68 тыс. рублей. Среди регионов Юга по уровню дохода лидирует Краснодарский край — 70,1 тыс. рублей, затем идет Ростовская область — 69,8 тыс. Далее следуют Республика Адыгея (57,5 тыс.), Волгоградская область (56,0 тыс.) и Астраханская область (47,5 тыс. рублей).

Зарплатные предложения внутри профессии варьируются в зависимости от навыков, опыта и количества смен: в Ростовской области диапазон для официантов составляет от 47,5 тыс. до 100 тыс. рублей.

«Сегодняшний официант, бармен или бариста выполняет множество задач. Помимо таких качеств, как умение работать с клиентами, стрессоустойчивость и хороший словарный запас, а также базовых профессиональных навыков, включая знание стандартов обслуживания, барного искусства, баристики и подачи блюд, он должен обладать цифровыми навыками. Умение работать с системами управления рестораном, терминалами данных и CRM-платформами стало обязательным. Наличие этих компетенций напрямую влияет на уровень дохода», — комментирует Марина Качанова, директор hh.ru в регионах.

Изображение от magnific