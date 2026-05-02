Главная » Новости Таганрога

Победа на Чемпионате России обеспечила таганроженке Ксении Сапрыкиной путевку на Чемпионат мира

На чтение 1 мин Просмотров 21 Опубликовано

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва № 13 из Таганрога, мастер спорта международного класса Ксения Сапрыкина завоевала две золотые медали на Чемпионате России по подводному спорту (плавание в ластах, плавание в классических ластах, подводное плавание, ныряние) среди мужчин и женщин 2011 годов рождения и старше.

В соревнованиях, которые проходили в конце апреля в Саратове, приняли участие свыше 350 спортсменов из 30 регионов страны. Ксения Сапрыкина в подводном плавании первой была дважды — на дистанциях 200 и 400 метров. По итогам Чемпионата России Ксения прошла отбор на Чемпионат мира по подводному спорту, который состоится в июне в Южной Корее.

Поздравляем и Александра Комоликова. Он стал финалистом Чемпионата России и прошел отбор на Первенство Европы по подводному спорту среди юниоров, которое состоится в июне на острове Хиос в Греции.

Поздравляем также с успехами воспитанников их тренера — преподавателя Игоря Анатольевича Сапрыкина.

Ранее мы рассказали, что синхронистки из Таганрога заняли весь пьедестал на турнире в Адыгее.

Фото предоставлено СШОР-13.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости подводное плавание спорт Таганрог чемпионат России
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru