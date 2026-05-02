Победа на Чемпионате России обеспечила таганроженке Ксении Сапрыкиной путевку на Чемпионат мира

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва № 13 из Таганрога, мастер спорта международного класса Ксения Сапрыкина завоевала две золотые медали на Чемпионате России по подводному спорту (плавание в ластах, плавание в классических ластах, подводное плавание, ныряние) среди мужчин и женщин 2011 годов рождения и старше.

В соревнованиях, которые проходили в конце апреля в Саратове, приняли участие свыше 350 спортсменов из 30 регионов страны. Ксения Сапрыкина в подводном плавании первой была дважды — на дистанциях 200 и 400 метров. По итогам Чемпионата России Ксения прошла отбор на Чемпионат мира по подводному спорту, который состоится в июне в Южной Корее.

Поздравляем и Александра Комоликова. Он стал финалистом Чемпионата России и прошел отбор на Первенство Европы по подводному спорту среди юниоров, которое состоится в июне на острове Хиос в Греции.

Поздравляем также с успехами воспитанников их тренера — преподавателя Игоря Анатольевича Сапрыкина.

Фото предоставлено СШОР-13.