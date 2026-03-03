Главная » Новости Таганрога

Плановая тренировка: 4 марта в Таганроге включат сирены

В Таганроге, как и по всей Ростовской области, пройдет плановая проверка системы оповещения населения.

Тренировка с включением электросирен и громкоговорителей состоится 4 марта в 10.43.

«Просьба всем сохранять спокойствие! Проверка носит плановый характер и проводится для нашей общей безопасности», — обратилась к горожанам глава Таганрога Светлана Камбулова.

Масштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней в начале марта традиционно проходит во всех субъектах России. Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера.

Помимо запуска электросирен и громкоговорителей будет проведено замещение эфира обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. Информация также будет доступна в мобильном приложении «МЧС России».

МЧС России напоминает, что, услышав звук сирены, необходимо включить телевизор — любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение.

Комплексные проверки систем оповещения проводятся на регулярной основе, чтобы убедиться в работоспособности всех элементов системы оповещения населения и повысить готовность дежурных служб к реагированию на возможные ЧС. Предыдущий тестовый запуск осуществлялся в октябре прошлого года.

«В случае выявления отказов в работе оборудования, ремонт и, при необходимости, замена будут произведены в кратчайшие сроки», — сообщает портал донского правительства.

