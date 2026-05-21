Таганрожцев приглашают провести ближайшую субботу в «Архитектурном формате»

Будет погружение в градостроительную историю Таганрога, инсталляции, мастер-классы, арт-эксперименты и много творчества.

23 мая в таганрогском парке имени Горького состоится фестиваль архитектуры и искусства «Архитектурный формат». Это масштабное событие объединит архитектуру, искусство, историю и молодежное творчество.

Основная идея фестиваля заключается в том, что разные стили, идеи и взгляды, соединяясь, могут создать нечто необычное. Мероприятие направлено на поддержку молодых архитекторов и художников, развитие интереса к эстетике и исследовательскому творчеству, а также на воспитание бережного отношения к историческому архитектурному наследию Таганрога.

Для участников подготовлено шесть тематических зон, каждая из которых представляет собой отдельный мир. Зона «История» предлагает погружение в образ Таганрога через визуальное творчество и исторический контекст, здесь пройдет выставка макетов и проектов студентов Академии архитектуры и искусств ЮФУ. В зоне «Кучность» запланированы арт-эксперименты с надувными диванами — от инсталляций до игр.

Зона «Притяжение» включает детский мастер-класс, где из маленьких рисунков создается большая галерея уникальных образов. В зоне «Пушистик» участники совместно создадут инсталляцию из теплоизоляционного жгута. Зона «Арена» — это пространство, где из картона рождаются стены необычных форм и выразительные маски. В зоне «Объединение» предусмотрены совместное творчество на общем рулоне бумаги, создание архитектурных композиций из воздушного пластилина и сборка собственного дома из «штампов».

Фестиваль «КУЧА» ориентирован на знакомства, идеи, вдохновение и молодую энергию, формирующую облик Таганрога будущего. Организаторы уверены, что именно из таких событий вырастают будущие архитекторы, художники и патриоты города.

Мероприятие пройдет 23 мая с 11:00 до 16:30 в Шахматном павильоне парка имени Горького.

Иллюстрация из канала в МАХ Светланы Камбуловой.