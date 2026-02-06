Главная » Новости Таганрога

Первые открытия: дошкольники Таганрога в своих проектах изучили свойства воды и пользу мороженого

На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

В Таганроге самые маленькие жители города продемонстрировали свои первые научные изыскания в рамках Недели науки.

Новости Таганрога

Мероприятие, прошедшее 6 февраля в лицее № 28, стало частью этапа «Чудо-творец» городского конкурса среди дошкольных учреждений «Чудо-ребенок-2026».

Программа началась с интерактивной выставки «Технологическое наследие народов России», созданной совместными усилиями педагогов, детей и их родителей.

Кульминацией стала защита исследовательских проектов.

Юные ученые под руководством наставников представили разнообразные работы: от изучения свойств воды и анализа пользы мороженого до искусства оригами и экологических инициатив. Начальник городского управления образования Ольга Морозова поблагодарила всех за творческий подход и глубину исследований.

«Выбрать лучшие работы из такого разнообразия талантов — чрезвычайно сложная задача для жюри», — отметила она.

Завершился праздник научным шоу с эффектными экспериментами.

Конкурс «Чудо-ребенок» продолжается, и в марте стартует следующий этап — «Чудо-артист», где в сообществе управления образования «ВКонтакте» пройдет голосование за приз зрительских симпатий.

Напомним, ежегодный конкурс «Чудо-ребенок-2026» стартовал в октябре 2025 года с этапа «Чудо-умник».

Фото управления образования Таганрога

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

дети конкурс наука Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru