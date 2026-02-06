Первые открытия: дошкольники Таганрога в своих проектах изучили свойства воды и пользу мороженого

В Таганроге самые маленькие жители города продемонстрировали свои первые научные изыскания в рамках Недели науки.

Мероприятие, прошедшее 6 февраля в лицее № 28, стало частью этапа «Чудо-творец» городского конкурса среди дошкольных учреждений «Чудо-ребенок-2026».

Программа началась с интерактивной выставки «Технологическое наследие народов России», созданной совместными усилиями педагогов, детей и их родителей.

Кульминацией стала защита исследовательских проектов.

Юные ученые под руководством наставников представили разнообразные работы: от изучения свойств воды и анализа пользы мороженого до искусства оригами и экологических инициатив. Начальник городского управления образования Ольга Морозова поблагодарила всех за творческий подход и глубину исследований.

«Выбрать лучшие работы из такого разнообразия талантов — чрезвычайно сложная задача для жюри», — отметила она.

Завершился праздник научным шоу с эффектными экспериментами.

Конкурс «Чудо-ребенок» продолжается, и в марте стартует следующий этап — «Чудо-артист», где в сообществе управления образования «ВКонтакте» пройдет голосование за приз зрительских симпатий.

Напомним, ежегодный конкурс «Чудо-ребенок-2026» стартовал в октябре 2025 года с этапа «Чудо-умник».

Фото управления образования Таганрога