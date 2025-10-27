Главная » Новости Таганрога

В Таганроге стартовал конкурс «Чудо-ребёнок-2026» для воспитанников детсадов

На чтение 2 мин Просмотров 23 Опубликовано

23 октября в Таганроге стартовал ежегодный городской конкурс «Чудо-ребёнок-2026». Первый этап под названием «Чудо-умник» собрал юных участников из детских садов №№ 2, 6, 44, 52, 55, 64, а также центров развития ребенка «Ромашка» и «Улыбка».

Новости Таганрога

Дети отвечали на вопросы викторин «Животные» и «Профессии», а также демонстрировали навыки связной речи, составляя рассказы по картинам.

Нынешний конкурс приурочен к Международному дню художника. В рамках первого этапа прошел мастер-класс по технике «Эбру» — рисованию на воде, который провела Алёна Фадеева, воспитатель детского сада № 59, победитель Всероссийского чемпионата лидеров креативных индустрий «#ДЕБЮТ» и финалист конкурса «Учитель года Дона – 2025». Под музыку П.И. Чайковского из цикла «Времена года» юные участники создали яркие рисунки осенних листьев.

Оценивало выступления конкурсантов жюри под председательством первого заместителя главы администрации Таганрога Ирины Голубевой. В состав комиссии также вошли начальник управления образования Ольга Морозова, руководители дошкольных учреждений и социальные партнеры.

«Первый этап конкурса определил самых эрудированных и творческих детей. Следующий тур — «Чудо-крепыш» — запланирован на декабрь, где участники продемонстрируют физическую подготовку, ловкость и находчивость», — рассказали в управлении образования Таганрога.

Напомним, по итогам конкурса «Чудо-ребенок-2025» абсолютным победителем стала воспитанница детсада № 17 Василиса Рева.

Фото: управление образования Таганрога

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

дети детсад конкурс новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru