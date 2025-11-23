Главная » Новости Таганрога

Первенство по плаванию прошло в спортшколе Таганрога

В Таганроге 60 комплектов наград разыграли воспитанники спортшколы № 2 в ходе двухдневных соревнований на первенстве школы по плаванию.

Плавание – это олимпийский водный вид спорта, который заключается в преодолении различных дистанций вплавь и за наименьшее время. Также оно положительно влияет на здоровье, развивая дыхательную систему и накачивая все группы мышц человека.

В двухдневных соревнованиях таганрогской спортшколы № 2 по плаванию принимали участие дети разных возрастов. В первый день – пловцы 2015 года рождения и старше, а во второй — более младшие, но не менее подготовленные. Каждый ребенок, участвующийв этих состязаниях, показал свою выносливость, силу и результат многочисленных тренировок.

На этих соревнованиях были совершенно разные дистанции, такие как 50 метров баттерфляем, на спине, брассом и вольным стилем. Затем некоторым спортсменам было предложено преодолеть дистанцию в 100 метров комплексным плаванием и 200 — вольным стилем.

Только в течение первого дня соревнований 189 юных горожан завоевали 60 комплектов наград – золотых, серебряных и бронзовых медалей.

Поздравляем всех победителей и призеров первенства, желая не отчаиваться и тем, кому не удалось войти на пьедестал. Всё впереди!

Ранее мы рассказали, что сборная Таганрога вошла в тройку победителей областной Спартакиады школьников.

Дмитрий ТИМАШУРИН

Фото Платона Тимашурина

