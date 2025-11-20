Сборная Таганрога вошла в тройку победителей областной Спартакиады школьников

С отличным результатом ребят поздравила глава Таганрога Светлана Камбулова.
Сборная команда Таганрога заняла третье общекомандное место в соревнованиях финального этапа Спартакиады школьников Ростовской области 2025 года, которые недавно завершились в донской столице.
При этом первое место таганрожцы взяли в состязаниях по мини-футболу, второе место — ГТО и четвертое — в соревнованиях по волейболу.
«От всей души желаю нашим талантливым ребятам и тренерам дальнейших ярких побед и высоких спортивных результатов!» — поздравила юных спортсменов глава Таганрога Светлана Камбулова.
Фото: ТГ-канал Светланы Камбуловой.
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».