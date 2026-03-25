Передвижная выставка к 150-летию библиотеки Таганрога переместилась в 5-й Линейный проезд

Кольцевая передвижная выставка «150 лет в истории: шаг за шагом», посвящённая юбилею со дня основания общественной библиотеки Таганрога, продолжает путешествие по городу. Библиотека имени К. Савицкого (филиал № 3) передала эстафету библиотеке-филиалу № 8, расположенной в 5-м Линейном проезде, 72/4.

Экспозиция представляет собой живую летопись учреждения, охватывающую период с 1876 года до современности. На планшетах представлены старинные фотографии, архивные документы, письма, отражающие путь библиотеки до того, как она стала просветительским культурным учреждением.

Особое внимание в экспозиции уделено личности нашего земляка Антона Павловича Чехова. Посетители узнают, что великий писатель был одним из первых читателей, а затем стал попечителем и меценатом библиотеки. Графические работы Николая Полюшенко, заслуженного художника РФ, дополняют выставку и воссоздают облик чеховского Таганрога.

Выставка будет работать в библиотеке-филиал № 8 с 25 марта по 20 апреля, а затем переместится в Домик Чайковских, в отдел литературы на иностранных языках. Приглашаем всех желающих посетить выставку и проследить славный путь Чеховки.

Фото предоставлены библиотекой-филиалом № 8