Фонды библиотеки Таганрога пополнились уникальной коллекцией издательства «Молодая гвардия»

В Чеховской библиотеке Таганрога состоялась презентация масштабного книжного дара от издательства «Молодая гвардия». Это событие обогатило фонды учреждения уникальным собранием, отражающим почти вековую историю отечественного книгоиздания.

Город получил в дар 631 книгу, систематизированную по хронологическим периодам для удобства изучения: издания до 1939 года, литература военных и послевоенных лет (1939–1947), книги, выпущенные с 1948 года, современные тома и экземпляры знаменитой серии «Жизнь замечательных людей». Особую ценность представляют редкие издания, связанные с Антоном Чеховым. Среди них — сборник «А. П. Чехов. Неизданные письма» за 1876–1904 годы, раскрывающий личность писателя через переписку, рассказ «Ванька» 1937 года, являющийся образцом издательской культуры того времени, и библиографическая редкость «Чехов и его среда» (1930) от издательства «Academia». Отдельного внимания заслуживают книги самого «Academia» (1921–1937), известные высочайшим качеством полиграфии, иллюстрациями и работой с ведущими переводчиками и художниками.

«Искренне благодарим издательство «Молодая гвардия» за этот щедрый и по‑настоящему значимый подарок Таганрогу! Благодаря таким событиям культурное наследие не просто сохраняется, оно оживает в руках новых поколений читателей», — отметила глава города Светлана Камбулова.

В настоящее время библиотекари занимаются внесением всех экземпляров в электронный каталог, после чего коллекция станет доступна для широкого круга читателей и исследователей.

Фото telegram-канал Светланы Камбуловой