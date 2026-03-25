Главная » Культура

Фонды библиотеки Таганрога пополнились уникальной коллекцией издательства «Молодая гвардия»

На чтение 2 мин Просмотров 50 Опубликовано

В Чеховской библиотеке Таганрога состоялась презентация масштабного книжного дара от издательства «Молодая гвардия». Это событие обогатило фонды учреждения уникальным собранием, отражающим почти вековую историю отечественного книгоиздания.

Город получил в дар 631 книгу, систематизированную по хронологическим периодам для удобства изучения: издания до 1939 года, литература военных и послевоенных лет (1939–1947), книги, выпущенные с 1948 года, современные тома и экземпляры знаменитой серии «Жизнь замечательных людей». Особую ценность представляют редкие издания, связанные с Антоном Чеховым. Среди них — сборник «А. П. Чехов. Неизданные письма» за 1876–1904 годы, раскрывающий личность писателя через переписку, рассказ «Ванька» 1937 года, являющийся образцом издательской культуры того времени, и библиографическая редкость «Чехов и его среда» (1930) от издательства «Academia». Отдельного внимания заслуживают книги самого «Academia» (1921–1937), известные высочайшим качеством полиграфии, иллюстрациями и работой с ведущими переводчиками и художниками.

«Искренне благодарим издательство «Молодая гвардия» за этот щедрый и по‑настоящему значимый подарок Таганрогу! Благодаря таким событиям культурное наследие не просто сохраняется, оно оживает в руках новых поколений читателей», — отметила глава города Светлана Камбулова.

В настоящее время библиотекари занимаются внесением всех экземпляров в электронный каталог, после чего коллекция станет доступна для широкого круга читателей и исследователей.

Фото telegram-канал Светланы Камбуловой

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

книги в дар новости Таганрог Чеховская библиотека
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru