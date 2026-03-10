Педагоги Таганрога обменяются опытом на городском марафоне

Двухэтапный методический марафон для педагогов пройдет в Таганроге в марте-октябре 2026 года.

В Таганроге дан старт масштабному городскому методическому марафону для педагогов, призванному стать площадкой для профессионального обмена и взаимной поддержки, особенно для молодых специалистов.

Мероприятие проходит в рамках регионального проекта «Педагоги и наставники», нацеленного на формирование сплоченного профессионального сообщества.

«Программа разделена на два этапа: первый, наиболее насыщенный, пройдет в марте и апреле, второй запланирован на сентябрь–октябрь для закрепления результатов и обмена новыми практиками перед началом учебного года», — рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.

Открыла марафон директор школы № 35 Наталия Третьякова, проведя открытый урок геометрии по теме «Касательная к окружности» для двадцати молодых педагогов. На занятии она продемонстрировала методику, ориентированную на активную работу учеников, которые самостоятельно ставили задачи и искали их решения. После урока состоялось обсуждение, в ходе которого опытный педагог ответила на вопросы коллег и поделилась профессиональными приемами.

Методический марафон направлен на укрепление связей внутри педагогического сообщества города, создавая условия для непрерывного профессионального диалога и преемственности опыта.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой