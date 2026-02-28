Никита Бордиян представит Таганрог на региональном этапе Всероссийского конкурса «Учителя года»

27 февраля в Таганроге подвели итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года — 2026», в котором приняли участие 26 педагогов из 25 образовательных учреждений города. Мероприятие, проходящее уже в 36-й раз, позволило выявить лучшие практики в различных сферах педагогической деятельности.

Конкурсная программа включала открытые уроки, методические семинары, мастер-классы и публичные лекции. Участники соревновались в пяти номинациях, демонстрируя не только профессиональные знания, но и умение находить подход к детям. Оценивало их компетентное жюри, в состав которого вошли преподаватели вузов, руководители образовательных организаций и победители прошлых лет. Особенностью конкурса стало детское жюри из пяти лучших школьников, которое выбирало своего победителя в номинации «Учитель года».

По итогам конкурса были определены 15 финалистов. Победителями в своих категориях стали: Лилия Раскидная (школа № 26) — «Советник директора по воспитанию», Карина Мордвинова (детский сад № 83) — «Логопед года», Дарья Игнатенко (детский сад № 1) — «Воспитатель года», Михаил Галушко (гимназия имени А. П. Чехова) — «Педагогический дебют». Абсолютным победителем конкурса был признан учитель истории и обществознания школы № 6 Никита Бордиян, которому предстоит защищать честь Таганрога на региональном этапе всероссийского состязания.

«Уверена, что все участники конкурса заслуживают самых теплых слов — за огромный труд, творческий подход, любовь к своим ученикам и неустанное стремление к профессиональному совершенствованию. Каждый из 26 педагогов, вышедших на конкурсную площадку, уже победитель: он не побоялся открыть двери своего урока и поделиться опытом с коллегами», — отметила глава города Светлана Камбулова.

