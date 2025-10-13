Парки Таганрога переходят на «зимний» график работы

С 15 октября время работы городских парков Таганрога изменится – они перейдут на зимний график работы.

Как сообщает администрация МАУ «ЦКДД», теперь городские парки будут работать с 06.00 до 22.00. Такое расписание будет действовать до 14 апреля 2026 года.

«Просим учитывать обновленное расписание при посещении парков», — пишет источник.

Фото Марины Даренской