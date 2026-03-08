Главная » Благоустройство

Озеленение и уборка: глава Таганрога проинспектировала Пушкинскую и Чеховскую набережные  

В Таганроге началась активная подготовка двух ключевых общественных пространств — Пушкинской и Чеховской набережных — к весенне-летнему сезону. Глава города Светлана Камбулова проинспектировала оба объекта во время рабочего объезда 7 марта, оценив их текущее состояние и объем необходимых работ.

Пушкинская набережная, являющаяся визитной карточкой города, после масштабной реконструкции центральной части, завершившейся летом 2024 года, требует дополнительного внимания. В ходе прошлогодних работ было высажено около 35 тысяч многолетних растений, 105 деревьев и почти 2 тысячи кустарников, однако прижилась лишь половина из них. Этот вопрос требует отдельного решения. Кроме того, остается актуальной тема продолжения реконструкции, в частности, сложных и финансово затратных работ по берегоукреплению. Городские власти продолжают поиск возможных вариантов реализации этого проекта.

Чеховская набережная, находящаяся на обслуживании МКУ «Приморье», по информации учреждения, технически исправна. Сезонные работы здесь уже стартовали с 1 марта: проводится подрезка ветвей ивовых деревьев и уборка променадной части. С 1 апреля запланирован дальнейший комплекс мероприятий, включающий частичное восстановление плиточного покрытия, окрашивание малых архитектурных форм, а также очистку осветительных приборов и замену ламп.

Оба общественных пространства являются важной частью городской среды и любимыми местами отдыха, поэтому их качественное содержание остается одной из приоритетных задач администрации.

Ранее мы рассказали, что работы по подготовке скверов к сезону стартовали в Таганроге, три из них передадут на баланс МКУ «Приморье» в мае.

