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Отсутствие медуз в Таганрогском заливе в первой половине лета ученые связывают с прохладной погодой

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В ходе экспедиции на научно-исследовательском судне «Денеб» в Таганрогском заливе ученые провели гидробиологические исследования.

Новости Таганрога

Основной задачей стал мониторинг желетелых организмов, включая медуз аурелию ауриту и корнеротов, а также гребневиков мнемиопсис и берое, которые попадают в Азовское море из Черного. Об этом сообщает в своем канале в МАХ Южный научный центр РАН.

Как рассказал научный сотрудник ЮНЦ РАН, кандидат биологических наук Владимир Саяпин, ежегодные колебания численности желетелых в водоеме — естественный процесс, на который влияют температура воды и рост солености. Ученый отметил, что в рейсе, который проводился с 15 июня по 1 июля 2026 года ни в прибрежной, ни в центральной части Таганрогского залива медузы и гребневики обнаружены не были.

«Это резко отличается от ситуации в аналогичный сезон 2024 года и, вероятно, связано с относительно холодной погодой весной и в начале лета. Массовое развитие этих организмов в исследованном районе, предположительно, сместится на июль», — пояснил Саяпин.

Желетелые организмы на 98% состоят из воды и живут в ее толще. Они являются хищниками, питаются зоопланктоном, икрой рыб и личинками. Активное размножение медуз происходит при повышении температуры и солености, а также при наличии достаточной кормовой базы.

Для борьбы с массовым размножением желетелых в Азовском море ученые рекомендуют локально устанавливать сетевые ограждения в районах пляжей и ежедневно очищать прибрежную зону. Промышленная добыча медуз в Азовском море в настоящее время не ведется.

Ранее мы рассказывали о том, что разработка донских ученых открывает путь к созданию ранозаживляющих средств из медуз-корнеротов.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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