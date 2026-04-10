Отопительный сезон в Таганроге завершится 14 апреля

В Таганроге с 14 апреля официально завершается отопительный сезон. Решение о прекращении подачи тепла в связи с установлением устойчивой температуры воздуха выше +8° подписала глава города Светлана Камбулова 9 апреля.

Согласно постановлению, отключение объектов социальной сферы, таких как школы и больницы, будет проводиться по заявкам их руководителей. Если такие заявки не поступят, тепло в эти учреждения будет отключаться в последнюю очередь. При этом, в случае последующего похолодания, подачу тепла на социальные объекты разрешено возобновить по письменному обращению в теплоснабжающую организацию. Для многоквартирных домов, подключенных к централизованным сетям и не имеющих отдельно установленной даты, окончанием отопительного периода также определено 14 апреля.

Читайте также: Жарко в квартире: таганрожцам рассказали, как быстро подать обращение не выходя из дома.

