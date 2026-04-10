Жарко в квартире: таганрожцам рассказали, как быстро подать обращение не выходя из дома

С наступлением весны во многих регионах устанавливается устойчивая плюсовая температура. В этот период у жителей часто возникает вопрос: когда отключат отопление и что делать, если в квартире становится слишком жарко.

Когда заканчивается отопительный сезон

Единой даты завершения отопительного сезона в России не существует. Решение принимают органы местного самоуправления с учётом погодных условий.

Основной критерий — среднесуточная температура воздуха выше +8 °C на протяжении пяти дней подряд. Это необходимо для того, чтобы избежать преждевременного отключения отопления: при резком похолодании запуск системы заново требует времени и дополнительных затрат.

Какая температура считается нормой

Температура воздуха в жилых помещениях регулируется санитарными нормами.

Для большинства регионов:

  • жилые комнаты — от +18 °C до +22 °C;
  • угловые комнаты — от +20 °C до +24 °C.

Для регионов с холодным климатом:

  • жилые комнаты — от +20 °C до +24 °C;
  • угловые комнаты — от +22 °C до +26 °C.

Допустимы отклонения:

  • превышение — не более чем на 4 °C;
  • снижение — не более чем на 3 °C (только в ночное время с 0:00 до 5:00).

Если температура в квартире выходит за эти пределы, услуга отопления считается оказанной ненадлежащим образом.

Что делать при «перетопе»

Если в квартире слишком жарко, рекомендуется:

1.  Обратиться в управляющую организацию с заявкой на проведение замера температуры.

2.  По результатам проверки получить акт замера.

3.  Подать заявление на перерасчёт платы за отопление, приложив акт.

Если управляющая организация не реагирует или отказывает в перерасчёте, жители вправе обратиться в Государственную жилищную инспекцию.

Как подать заявку онлайн

Подать заявку на замер температуры можно через приложение «Госуслуги Дом».

Сервис позволяет:

  • направить обращение в управляющую организацию;
  • отследить статус заявки;
  • ускорить решение вопроса.

Скачать приложение на любуое устройство можно по ссылке .

