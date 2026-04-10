Жарко в квартире: таганрожцам рассказали, как быстро подать обращение не выходя из дома

С наступлением весны во многих регионах устанавливается устойчивая плюсовая температура. В этот период у жителей часто возникает вопрос: когда отключат отопление и что делать, если в квартире становится слишком жарко.
Когда заканчивается отопительный сезон
Единой даты завершения отопительного сезона в России не существует. Решение принимают органы местного самоуправления с учётом погодных условий.
Основной критерий — среднесуточная температура воздуха выше +8 °C на протяжении пяти дней подряд. Это необходимо для того, чтобы избежать преждевременного отключения отопления: при резком похолодании запуск системы заново требует времени и дополнительных затрат.
Какая температура считается нормой
Температура воздуха в жилых помещениях регулируется санитарными нормами.
Для большинства регионов:
- жилые комнаты — от +18 °C до +22 °C;
- угловые комнаты — от +20 °C до +24 °C.
Для регионов с холодным климатом:
- жилые комнаты — от +20 °C до +24 °C;
- угловые комнаты — от +22 °C до +26 °C.
Допустимы отклонения:
- превышение — не более чем на 4 °C;
- снижение — не более чем на 3 °C (только в ночное время с 0:00 до 5:00).
Если температура в квартире выходит за эти пределы, услуга отопления считается оказанной ненадлежащим образом.
Что делать при «перетопе»
Если в квартире слишком жарко, рекомендуется:
1. Обратиться в управляющую организацию с заявкой на проведение замера температуры.
2. По результатам проверки получить акт замера.
3. Подать заявление на перерасчёт платы за отопление, приложив акт.
Если управляющая организация не реагирует или отказывает в перерасчёте, жители вправе обратиться в Государственную жилищную инспекцию.
Как подать заявку онлайн
Подать заявку на замер температуры можно через приложение «Госуслуги Дом».
Сервис позволяет:
- направить обращение в управляющую организацию;
- отследить статус заявки;
- ускорить решение вопроса.
