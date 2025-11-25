Главная » Новости Таганрога

Осужденного в Таганроге преступника спустя 12 лет задержали в селе Самбек

На чтение 1 мин Просмотров 42 Опубликовано

В селе Самбек задержан осужденный в Таганроге более 12 лет назад мужчина, который все это время скрывался и находился в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН РФ по Ростовской области.

Таганрогским городским судом еще в апреле 2013 года гражданин А. был приговорен к 4 годам 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.

«Будучи надлежащим образом уведомленным о дате, месте и времени провозглашения приговора, гражданин А. в судебное заседание не явился, данные о месте нахождения суду не предоставил. С целью избежать назначенного судом наказания за совершение преступления — скрылся и был объявлен в федеральный розыск», — пишет источник.

Местонахождение фигуранта было установлено сотрудниками отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Ростовской области. 20 ноября нынешнего года его задержали в селе Самбек и поместили в следственный изолятор. В скором времени мужчина будет направлен в исправительную колонию строгого режима для отбывания наказания.

Ранее мы рассказали, что дончанину дали 7 лет за попытку сжечь сожительницу вместе с домом.

Фото ГУФСИН РФ по РО

