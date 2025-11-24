Главная » Новости Ростовской области

Дончанину дали 7 лет за попытку сжечь сожительницу вместе с домом

Женщине удалось выбраться из горящего помещения через окно.

В Ростовской области осужден 53-летний житель Усть-Донецкого района Ростовской области, который обвинялся в покушении на убийство своей сожительницы. Об этом рассказали в региональном следкоме.

Следствием и судом установлено, что 15 июля фигурант, имея умысел убить свою 49-летнюю сожительницу, облил бензин и поджег дом в станице Верхнекундрюченской, в котором находилась женщина. Сам злоумышленник «заранее выпрыгнул в окно и заблокировал входную дверь снаружи, лишив потерпевшую возможности покинуть горящее помещение», сообщает источник.

Женщина осталась жива благодаря тому, что смогла самостоятельно выбраться из горящего дома через окно.

Обвиняемый в суде получил наказание в виде 7 лет колонии строгого режима.

Фото: скрин видео СУ СК РФ по РО

новости происшествия Ростовская область следком
