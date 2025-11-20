Опасную ветку в центре Таганрога обрезала коммунальная служба

Жители Таганрога обратили внимание на огромную ветку, нависающую над линией ЛЭП на улице Греческой.

Горожане отмечают, что ветку постоянно задевают проезжающие по улице грузовые автомобили. И дело не только в том, что могут пострадать фуры — ветка грозит обрушением на электропровода, что может привести к их обрыву и нарушениям в электроснабжении жителей близлежащих домов.

В администрации Таганрога, куда мы обратились за разъяснениями, уточнили, что утром 20 ноября ветка по указанному адресному ориентиру: ул. Греческая, 39Б, была обрезана коммунальной службой.

«Также напоминаем, что движение большегрузов по улице Греческой запрещено», — подчеркивается в комментарии.

Фото: администрация Таганрога