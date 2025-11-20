Главная » Город

Опасную ветку в центре Таганрога обрезала коммунальная служба

На чтение 1 мин Просмотров 21 Опубликовано

Жители Таганрога обратили внимание на огромную ветку, нависающую над линией ЛЭП на улице Греческой.

Город

Горожане отмечают, что ветку постоянно задевают проезжающие по улице грузовые автомобили. И дело не только в том, что могут пострадать фуры — ветка грозит обрушением на электропровода, что может привести к их обрыву и нарушениям в электроснабжении жителей близлежащих домов.

В администрации Таганрога, куда мы обратились за разъяснениями, уточнили, что утром 20 ноября ветка по указанному адресному ориентиру: ул. Греческая, 39Б, была обрезана коммунальной службой.

«Также напоминаем, что движение большегрузов по улице Греческой запрещено», — подчеркивается в комментарии.

Ранее мы рассказывали, что в Таганроге завершился ремонт ливневки под «Черным мостом».

Фото: администрация Таганрога

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

администрация Таганрога благоустройство новости обратная связь
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru