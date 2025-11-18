В Таганроге завершился ремонт ливневки под «Черным мостом»

В Таганроге специалисты МКУ «Благоустройство» завершили работы по ремонту и модернизации ливневой системы в районе переулка Малого Садового и установили там дополнительное освещение. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

По ее словам, благодаря комплексному подходу удалось существенно повысить эффективность водоотведения на этом участке. В процессе ремонта специалисты подготовили щебеночную подушку и бетонное основание под лотки, смонтировали пескоуловители с обеих сторон, заасфальтировали территорию около решётки и произвели очистку всей ливневой системы. Проведенные работы позволят увеличить пропускную способность ливневой канализации и снизить риск подтоплений во время интенсивных осадков.

«Уверена, что модернизированная система обеспечит стабильную работу на протяжении многих лет и решит многолетнюю проблему подтопления под «Черным мостом», — считает Светлана Камбулова.

Фото tagancity.ru