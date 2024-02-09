Оливки и маслины: замедляют процессы старения и продлевают молодость

Оливки или маслины? Нередко мы задаемся таким вопросом, когда хотим выбрать что-нибудь для приготовления или украшения различных блюд, порой даже не подозревая, что это, в общем-то, одно и то же. Сегодня мы как раз и расскажем, почему эти плоды называют по-разному, а также о происхождении и пользе изысканной заморской закуски.

В чём отличие и сила

Всё дело в том, что у нас принято зеленые плоды оливкового дерева называть оливками, а черные – маслинами. Но с точки зрения ботаники это один и тот же плод, а его цвет зависит от степени зрелости. То есть собранные в сентябре или в октябре оливки будут зеленого цвета, а в ноябре или в декабре – темного, вот они-то и считаются более зрелыми. Кстати, у зеленых оливок вкус ярче, острее и резче, а у черных – мягче. Но из-за вещества в их составе под названием олеуропеин ни те, ни другие нельзя есть сырыми – только в соленом или консервированном виде.

Известно, что олива – вечнозеленое субтропическое дерево, его родина – юго-восточное Средиземноморье. Об оливах сложено немало легенд. Одна из них – древнегреческая – гласит, что богиня Афина никак не могла договориться с Посейдоном, кто из них будет царить в Аттике. И тогда боги решили: выиграет тот, кто сделает для города больше полезного. И выиграла Афина – она бросила копье, и из него выросла олива, которая и сейчас здравствует на Акрополе и заключает в себе жизнь и судьбу греческого народа.

Олива необыкновенно жизнелюбива, она способна буквально восстать из пепла. Есть даже греческая пословица: «Олива всегда и везде прорастет». Ее переносный смысл – правду скрыть нельзя, она всё равно станет известна. А олива действительно вырастает и из старого пенька, и из сгоревшего или спиленного дерева. Считается, что в ней заключена магическая сила, недаром вениками из оливковых ветвей было принято выметать зло из дома. Олива настолько прочна, что из нее, по легенде, была сделана дубинка Геракла, с которой он совершил 12 подвигов, а по окончании трудов своих посадил оливковое деревце в Олимпии, ведь победителям Олимпийских игр дарили символическую оливковую ветвь и в качестве приза преподносили оливковое масло.

«Жидкое золото» – оливковое масло – было не просто едой, как писал великий Гомер, а еще и символом восхищения, волшебства, здоровья, лекарством и косметическим средством. А еще существует гипотеза, что благодаря оливе в Египте появились пирамиды. Дело в том, что в древности ценилось критское оливковое масло, а не египетское. Поэтому египтяне свое масло использовали для бальзамирования, освещения помещений и растираний, а также для лучшего скольжения при транспортировке наверх каменных блоков, в том числе при строительстве пирамид.

В христианстве же из оливкового масла готовят миро для причащения, а ветвь оливы, как и белую лилию, считают символом чистоты. Ну и, конечно, оливковая ветвь – символ мира в доме и во всем мире. Интересно, что в 1884 году в Хайфе был основан Музей оливкового масла, в нем есть жернова, которые подтверждают, что оливы выращивали в эпоху неолита и в железном веке.

Польза и вкус

Оливки или маслины – очень полезный продукт, и это научно доказано. Можно назвать по крайней мере пять причин, почему стоит добавить эти плоды в свой рацион.

Это природные антиоксиданты, которые замедляют процессы старения и продлевают молодость, противостоят действию свободных радикалов и служат профилактикой развития онкологии. Они содержат полезные жирные кислоты омега, обладая при этом умеренной калорийностью: 115 ккал на 100 г. В них много клетчатки, которая нормализует работу пищеварительной системы и придает надолго чувство сытости, поэтому оливки так хороши в качестве дневного перекуса. Богаты витаминами Е и С, микро- и макроэлементами, в их составе значительное содержание кальция, меди, железа, марганца, цинка и магния. Оливки снижают уровень вредного холестерина, повышают иммунитет, регулируют артериальное давление, обладают противовоспалительными свойствами.

В странах Средиземноморья оливки используют и как самостоятельную закуску, и как ингредиент для многих блюд. Их кладут в салаты, супы, тушат с овощами. Оливки добавляют к нейтральной по вкусу рыбе, чтобы придать пикантности. Канапе, рулеты и брускетты с ними аппетитны и красивы. Оливки прекрасно вписываются и в азиатскую кухню. Например, можно приготовить тонкую стручковую фасоль с помидорами и маслинами в соевом соусе или дикий рис с манговым соусом и овощным салатом. Ну а вместе с розмарином оливки – классическая начинка для фокаччи. Ее мы и предлагаем приготовить.

Фокачча с маслинами и розмарином

Понадобятся: мука пшеничная – 650 г, дрожжи – 20 г, соль – 2 ч. л., розмарин – 1 ст. л., маслины (оливки), масло оливковое.

В миску налить теплую воду (2 стакана), положить дрожжи, перемешать и оставить на 10 минут. Добавить муку, соль, замесить тесто. Скатать его в шар, положить в смазанную маслом емкость, накрыть пленкой и оставить на полтора часа. Тесто размять, опять скатать в шар и снова отложить на 45 минут. Противень смазать маслом, переложить туда тесто, распределить равномерным слоем и оставить снова на 10 минут. Обмазать сверху оливковым маслом, разложить по поверхности оливки, придавить, посыпать розмарином и оставить еще на 25 минут. Проткнуть фокаччу в разных местах и выпекать 25 минут при 250 градусах.

Подготовила Елена ВЕКСЛЕР

Изображение от stockking на Freepik