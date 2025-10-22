Огнеборцы Таганрога под струи из пожарных стволов проводили на пенсию начальника караула

В Таганроге окатили водой из пожарных стволов начальника караула 23 пожарно-спасательной части 6 пожарно-спасательного отряда старшего лейтенанта внутренней службы Сергея Панченко. Так по сложившейся традиции коллектив проводил его на заслуженный отдых.

Сергей Иванович более 20 лет отдал службе и прошел путь от простого пожарного до начальника караула. В знак уважения и признательности за долгие годы работы, в последний рабочий день с огнеборца коллеги традиционно смыли водой из пожарных стволов копоть и дым, накопившиеся за годы службы.

Огнеборцы поблагодарили Сергея Панченко за совместный труд, пожелали ему крепкого здоровья, благополучия и вручили подарок.

Фото ГУ МЧС по РО