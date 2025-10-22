Главная » Город

Огнеборцы Таганрога под струи из пожарных стволов проводили на пенсию начальника караула

На чтение 1 мин Просмотров 58 Опубликовано

В Таганроге окатили водой из пожарных стволов начальника караула 23 пожарно-спасательной части 6 пожарно-спасательного отряда старшего лейтенанта внутренней службы Сергея Панченко. Так по сложившейся традиции коллектив проводил его на заслуженный отдых.

Город

Сергей Иванович более 20 лет отдал службе и прошел путь от простого пожарного до начальника караула. В знак уважения и признательности за долгие годы работы, в последний рабочий день с огнеборца коллеги традиционно смыли водой из пожарных стволов копоть и дым, накопившиеся за годы службы.

Огнеборцы поблагодарили Сергея Панченко за совместный  труд, пожелали ему крепкого здоровья, благополучия и вручили подарок.

Фото ГУ МЧС по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости пожарные Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru